Los ravioles ocupan un lugar central en las mesas familiares, especialmente los domingos, y suelen prepararse con rellenos clásicos como jamón y queso o ricota y espinaca. Sin embargo, en los últimos años crecieron las variantes que respetan la tradición y suman nuevos sabores.

En ese contexto, los ravioles de provolone y cebolla caramelizada se presentan como una alternativa equilibrada y sencilla. El provolone aporta un sabor intenso y levemente picante, mientras que la cebolla caramelizada agrega un toque dulce que realza el relleno sin complicar la preparación.

Para acompañarlos, no es necesario recurrir a salsas elaboradas. Una manteca con salvia resulta ideal para destacar los sabores, aunque también combinan bien con una crema liviana con pimienta negra o con un pesto suave.

La receta está pensada para cuatro porciones y requiere pocos ingredientes: masa para pasta, queso provolone rallado, cebollas, azúcar, aceite de oliva, sal y pimienta. La preparación consiste en saltear las cebollas a fuego bajo, caramelizarlas con azúcar, mezclarlas con el provolone y utilizar ese relleno para armar los ravioles, que se cocinan en agua con sal durante 3 a 4 minutos.

Además, quienes prefieran una opción completamente casera pueden preparar la masa con harina 0000, huevos, aceite y sal, integrando los ingredientes hasta lograr una masa lisa y elástica, que debe descansar 30 minutos antes de estirarse.

Fuente: con información de TN