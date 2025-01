Criticados cuando fallan y sin ser reconocidos en todos sus aciertos, la tarea de los meteorólogos es aún más dificultosa en una ciudad como Mar del Plata, en la que hace días se anuncia la llegada de una fuerte tormenta, pero seguimos esperando. Por esa razón, el periodista y meteorólogo Sebastián Pagliarino se encargó de esclarecer el panorama y terminar con algunos mitos del clima en la ciudad.

En principio, se refirió a la sensación térmica para aclarar cómo se calcula y qué significa en realidad. “La temperatura es tomada con un termómetro, eso indica el Servicio Meteorológico Nacional, y es el calor que puede tener cualquier superficie o ambiente. Y la sensación térmica es lo que sentimos nosotros y está relacionada a la humedad y el viento. Si uno está en su casa con 25 grados y 80% de humedad, no va a sentir los 25 grados, sino muchos más. Es eso, lo que se siente y se percibe en el aire, y puede tener muchos factores, tanto en verano como en invierno”, comentó.

A su vez, subrayó en diálogo con “Los datos del día” de Mitre Mar del Plata (FM 103.7) que “a la temperatura se le suma la humedad sobre la atmosfera y el viento, que si es intenso y desde el norte va a dar más la sensación térmica”.

Puede interesarte

Por otra parte, acerca de los factores que impiden que el pronóstico sea efectivo en Mar del Plata, el periodista sostuvo que “la ciudad está en la punta de la provincia de Buenos Aires y prácticamente está adentro del agua, lo que influye muchísimo porque las corrientes marítimas están conectadas con la temperatura”.

“Aunque también influye el viento. Acá recibimos mucho viento del sector este, un viento marítimo que hace bajar la temperatura. Y mucha gente elige a Mar del Plata porque sabe que a la noche refresca, por esa brisa de mar que hace bajar la temperatura. Pero en una zona más continental, como Bahía Blanca, reciben ese calor y tienen térmicas muy elevadas”, añadió.

Por esos motivos es que el meteorólogo consideró que “Mar del Plata es difícil de pronosticar”, teniendo en cuenta que “los vientos cambian constantemente”. En esa línea, explicó: “Hoy teníamos un frente frío que avanzaba desde la Patagonia para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, había un alerta amarilla vigente, y después se fue dispersando y no tuvimos las tormentas que se esperaban al mediodía”.

A pesar de lo que normalmente sucede, en los últimos días no bajó la temperatura por la noche y ante esa consulta, Pagliarino comentó que “estamos teniendo vientos del sector norte y esa temperatura que tuvimos, hasta que no cambie el viento, no va a bajar”.

Puede interesarte

"SE LA TRAGA EL MAR"

Y sobre el concepto marplatense de que “a la tormenta se la traga el mar”, reveló que en realidad “se trata de un mito” porque “si tenemos un sistema de baja presión y el área de tormentas avanza sobre nuestra región desde la Patagonia, va a continuar sobre el Atlántico, que es donde termina descargando”.