Por qué el pronóstico del tiempo no es confiable en Mar del Plata
El periodista y meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó los factores que complican las predicciones del clima en la ciudad.
El periodista y meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó los factores que complican las predicciones del clima en la ciudad.
Alejandro Benavídez, Meteorólogo, manifestó que "lo que está pasando es un freno o un desplazamiento de la estación. La primera semana de diciembre, todavía se ve con temperaturas máximas del orden de los 21° o 22°, luego comenzaríamos a ingresar en valores de temperatura, mas elevados".