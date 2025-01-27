"El clima comenzaría a acomodarse a mediados de diciembre, con un verano cálido"

Alejandro Benavídez, Meteorólogo, manifestó que "lo que está pasando es un freno o un desplazamiento de la estación. La primera semana de diciembre, todavía se ve con temperaturas máximas del orden de los 21° o 22°, luego comenzaríamos a ingresar en valores de temperatura, mas elevados".