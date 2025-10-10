Luego de un violento conflicto por la disputa de un departamento, las autoridades llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Punta Mogotes, en la que secuestraron armas y municiones.

A partir de un llamado al 911, personal policial se presentó en la avenida De los Trabajadores 4100, donde un hombre de 33 años denunció que había sido golpeado y amenazado con armas de fuego por dos sujetos en una disputa por un departamento.

Inmediatemente, los agresores de 33 y 34 años fueron detenidos, y la fiscal ordenó un allanamiento en la vivienda del imputado. En ese operativo, los efectivos policiales secuestraron una escopeta, una pistola, municiones de diferentes calibres y un teléfono.

Tras ello, el aprehendido más joven y dueño del inmueble allanado quedó imputado por “Amenazas agravadas”, “Lesiones” y “Tenencia ilegal de arma de fuego”, mientras que el restante por los primeros dos delitos.

Ambos delincuentes fueron remitidos a la Unidad Penal N° 44 de Batán, y las armas y municiones secuestradas serán periciadas por la Policía Científica.

