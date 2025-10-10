disputa vecinal

Por la disputa de un departamento, allanaron una vivienda de Punta Mogotes y secuestraron armas
Dos hombres de 33 y 34 años fueron detenidos y enviados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Dos hombres de 33 y 34 años fueron detenidos y enviados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
Ocurrió esta madrugada en Sarmiento entre Gascón y Falucho. Uno de ellos ingresó en el departamento del otro, le rompió instrumentos musicales y los arrojó por la ventana.
El hombre que lo llevó al nosocomio fue arrestado por portación de armas.
Tras una pelea entre vecinos tres jóvenes y su madre sufrieron heridas de arma blanca por las que fueron hospitalizados. En tanto, el padre fue víctima de varios golpes, pero no quiso ser atendido.