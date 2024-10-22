El Rotary Club Mar del Plata Sud realizará el próximo jueves desde las 20.30 una cena solidaria en el Hotel Primacy, bajo el lema “Pongamos fin a la polio”. Allí, además, el ex secretario de Salud del Municipio, Alejandro Ferro, dará un discurso y una disertación sobre el rol de las vacunas y la erradicación de la enfermedad.

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La polio es causada por un virus que afecta principalmente a los nervios de la médula espinal o del tronco cerebral, y en su forma más grave puede generar que una persona sea incapaz de mover ciertas extremidades.

En ese sentido, el vicepresidente del Rotary Club, Eduardo Gudiño, manifestó: “En esta oportunidad, la cena tiene como fundamento difundir esta campaña que Rotary desarrolla desde 1979, cuando por primera vez le colocaron vacunas contra la polio a niños filipinos. Desde ese momento, Rotary tomó a nivel mundial el tema de la poliomelitis como su programa más importante, por lo que octubre es el mes de la lucha contra la polio. En todo el mundo hay actividades de concientización, divulgación y de aporte voluntario de fondos para luchar contra la enfermedad”.

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Gudiño estuvo acompañado por uno de los socios de la institución, Carlos Caridi, quien se encargó de explicar que Rotary tiene presencia en casi 200 países y que si bien esta campaña inició por la organización, UNICEF y la Fundación Bill y Melinda Gates “forman parte de ella”, siendo que la última “contribuye con dos dólares por cada dólar” que Rotary Club aporta.

“Inició en 1905 y desde ese momento hubo una gran cantidad de conflictos mundiales, pero la organización jamás dejó de tener presencia, y siempre en función de las necesidades de la sociedad. No somos una ONG porque no trabajamos en una problemática específica. Por ejemplo, en el programa de la polio también hay un apartado, denominado Polio plus, en el que colaboramos con el suministro de agua potable. En 2010, junto a la vacunación contra la polio, se administraron vitaminas A a muchos chicos, y según una estadística, le salvó la vida a 1.250.000 niños”, agregó Caridi.

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Habrá una exposición del ex secretario de Salud, Alejandro Ferro.

Y por su lado, el segundo líder de la agrupación que tiene un “abanico variado de programas” también resaltó que “es muy importante el pequeño aporte que cada uno pueda realizar”, para lo que cuenta con una fundación y “todos pueden ingresar a la página web de Rotary y donar, sin necesidad de ser rotario”.

Además, en paralelo, Rotary está abocado a una campaña de lucha contra el dengue, en unión con la Fundación Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), y ha hecho difusión en escuelas primarias de Mar del Plata y de todo el país "para fomentar la importancia de la vacunación en general".

“Al ser una organización tan importante, antigua y con tanta seriedad, eso hace que incluso los gobiernos confien en nosotros. El pasado invierno, el Gobierno nacional realizó donaciones de abrigos para personas en situación de calle utilizando a Rotary como intermediarios. Rotary siempre trata de realizar convenios y uniones con aquellas organizaciones que tienen un vértice sobre el que podemos accionar”, sentenció Gudiño.

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