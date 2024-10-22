poliomielitis

"Pongamos fin a la polio": el Rotary Club Mar del Plata Sud realiza una cena solidaria para combatir la enfermedad
Será este jueves a las 20.30 en el Hotel Primacy, ubicado en Santa Fe al 2464.
Será este jueves a las 20.30 en el Hotel Primacy, ubicado en Santa Fe al 2464.
Las dosis son gratuitas y se aplican hasta el 13 de noviembre.
Sólo se utilizará la inyectable tipo Salk, según anunció este domingo lla titular de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, Mirta Roses. El Ministerio de Salud aclaró que en ningún caso será necesaria una receta médica para su aplicación.