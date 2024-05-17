3° Edición de los premios Rotary Mar del Plata NOVA
Este Homenaje se realizó en el sector cine de los gallegos shopping.
Este Homenaje se realizó en el sector cine de los gallegos shopping.
Ya hicieron la entrega de las donaciones a SuperTenedores y el Rotary Club del Mar. Con la participación de casi todas las empresas de la Cámara Textil hubo más de 3000 prendas donadas.
Los precandidatos a Intendente de General Pueyrredón serán presentados todos los martes para conocer sus proyectos. Esta semana se realizó la primera reunión y contó con la participación de las Damas de la Rueda Interna e invitados.