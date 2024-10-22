"Pongamos fin a la polio": el Rotary Club Mar del Plata Sud realiza una cena solidaria para combatir la enfermedad
Será este jueves a las 20.30 en el Hotel Primacy, ubicado en Santa Fe al 2464.
Será este jueves a las 20.30 en el Hotel Primacy, ubicado en Santa Fe al 2464.
Se trata de una enfermedad que afecta a los niños y puede provocar inflamación en el cerebro.
Se reemplaza la vacuna contra la poliomielitis oral, por la vacuna inactivada Salk. Las edades para las aplicaciones continuarán siendo las mismas. “No se agregó otro periodo de vacunación, lo único que se cambia es la vacuna”, indicaron.