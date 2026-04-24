El comediante Pablo Fábregas presentará este sábado 25 a las 21:00 con su espectáculo Inestable en el Centro de Arte Mar del Plata (San Luis 1750), en el marco de la gira despedida del show, con una propuesta que combina humor y música en vivo.

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La obra propone un recorrido por los momentos que atraviesan la vida -como el nacimiento, el amor, la paternidad, el paso del tiempo y la muerte- desde una mirada personal y con matices que buscan generar identificación con el público.

Según se detalla, el espectáculo introduce variaciones en esas experiencias, como “nacer en una familia atípica, enamorarse de la persona menos pensada, el hijo que llegó años después y un plan estratégico para sus últimos días”.

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La puesta se apoya en lo emocional y suma música en vivo con una banda en escena, en una combinación que potencia el tono del show. “Desde que nací que gran parte de la energía del mundo se gasta en tratar de encontrar la estabilidad emocional, económica y universal… ¡Es una farsa! El equilibrio no existe. Y puedo demostrarlo empíricamente: No conozco una sola persona equilibrada”, afirmó Fábregas.

En la misma línea, el comediante agregó: “Inestable es un intento por aceptar el descalabro emocional” y definió al espectáculo como un espacio donde “todos, absolutamente todos, son bienvenidos”.

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