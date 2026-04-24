Pablo Fábregas llega con “Inestable” a Mar del Plata en su gira despedida
La función será este sábado a las 21:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy, con una propuesta que combina humor y música en vivo sobre las etapas de la vida.
La función será este sábado a las 21:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy, con una propuesta que combina humor y música en vivo sobre las etapas de la vida.
Monólogos, situaciones, imágenes y música en vivo este sábado en el escenario ubicado en Diagonal Pueyrredon y Bolívar.
El show cuenta con monólogos, situaciones, imágenes y música en vivo y tendrá lugar este 7 de enero.