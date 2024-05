Quilmes quedó eliminado de la Liga Argentina ante Lanús pero hubo un dato singular en el último partido que se jugó en el "José Martínez" y se llevó la visita por 72-71 para quedarse con la serie por 3-1: el show de Oscar "Huevo" Sánchez.

El ex entrenador "cervecero" fue invitado a ver el partido y terminó ganándole la pasión con una serie de gestos constantes desde el borde del campo de juego durante el encuentro. Al respecto, Sánchez habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9): "no es casualidad. Son demasiados años, no me fui bien del club porque tuve algunas discusiones con dirigentes. Con la hinchada había una comunión hermosa, los dirigentes de ese momento nos ensuciaron y habíamos dejado todo con mi familia. De repente no fui más porque me cuesta ver partidos desde afuera".

Se notó que no es sencillo para él estar del otro lado de la línea y cuando los sentimientos son tan viscerales es imposible que no exploten de alguna forma. "Esta vez me senté ahí y todo se dio. Había un cúmulo de gente que empezó a alentar. Ahora están los hijos de los hinchas y los nietos. Un montón de gente me mandó videos y fotos con mi presencia ahí. Obviamente que no es lo correcto porque me agarra desesperación. Eso se siente porque fui parte de la historia del club", destacó el "Huevo".

Jugar en cualquier categoría del ascenso argentino con contextos como los que brinda el "José Martínez", es una gran ventaja: "la cancha es un extranjero más, te condiciona. Lanús tiene un buen equipo, veloz, fuerte y con tiradores. Se podría haber ganado el partido y ponerse 2 a 2; pero hay que ser sinceros esa cancha no puede ser habilitada. Llega a pasar algo y no sé como salís de ahí. La gente lo hace como Once Unidos, es un lugar fantástico. Es muy pasional y desgastante físicamente dirigir ahí".

A partir de un posteo en sus redes sociales sobre el partido, los hinchas empezaron a pedirle que vuelva a dirigir y no lo descartó; aunque puso algunos reparos: "Me decían que haga el último sacrificio y vuelva. El quilmeño es algo increíble. Siempre estoy para volver porque ahora casualmente hace un mes tuve una oferta muy importante de Venezuela, un representante que me quería en Boca y en Atenas siempre me dicen que hay que volver. Me apasiona preparar un partido, un entrenamiento y mejorar a los jugadores pero no puedo meterme más adentro de un micro, me desespera, me pone mal. Dirigí más de 1.300 partidos, dirijo desde los 15 años y la Liga empezó en el 84. Hace 10 años que no dirijo, pero estoy con el básquet todo el día".

Hoy su lugar está en la enseñanza y en la comunicación de conceptos a través de los Campus y demás; pero la pasión siempre termina siendo un ancla importante: "No me conviene nunca volver a dirigir, estoy muy bien en la enseñanza y la docencia, hicimos una organización con un respeto y una disciplina bárbara, pero dirigir es maravilloso. No puedo hacer lo que hice el otro día, pero me cuesta y no puedo controlarlo. Tengo que estar en cancha enseñando o dirigiendo o enseñando y dirigiendo", concluyó.