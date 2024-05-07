Oscar "Huevo" Sánchez: "Siempre estoy para volver"
El ex entrenador del "cervecero" habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del show que brindó en el último encuentro ante Lanús donde le ganó la pasión por el juego.
El ex entrenador del "cervecero" habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del show que brindó en el último encuentro ante Lanús donde le ganó la pasión por el juego.
Oscar "Huevo" Sánchez publicó en redes sociales un escrito donde confirmó el contacto oficial de la dirigencia de Quilmes y señaló que no podrá asumir la dirección técnica.
El Huevo Sánchez, entrenador que vio nacer a Manu, analizó en Radio Mitre Mar del Plata la carrera y la importancia a nivel mundial del bahiense. "La concentración de Emanuel lo hace diferente y grande", señaló.