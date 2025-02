Cada vez que Quilmes se queda sin entrenador, es inevitable que el nombre de Oscar “Huevo” Sánchez aparezca en el boca a boca de los hinchas, sobre todo luego de verlo tan activo en el “José Martínez” como invitado.

Ante la salida de Ezequiel Santiago Medina, el propio entrenador en una publicación en redes sociales confirmó el contacto con la dirigencia “cervecera” pero negó que sea posible incorporarse al proyecto como entrenador a pesar del intento oficial.

A través de sus redes, “Hue” comentó que “Estoy recién llegado de mi campus en Buenos Aires, es tarde, pero tengo la obligación de sentarme en la compu y describir lo que siento ante tantos mensajes recibidos para volver al club. Es una locura los mensajes de WhatsApp e instagram que tengo, por eso mismo detallo mi momento actual”.

Luego continuó: “Ayer recibí una llamada de Daniel Bonano en la cual me describió el momento que estaba atravesando el club y por ende, la necesidad de que yo volviera a sentarme en el banco. Ustedes, no sé si me conocen en profundidad, pero saben que mi vida pasa por ser entrenador. Diirigí 1300 partidos de Liga A y TNA, esto sin dudas me apasiona. Ahora estoy con muchísimos compromisos. Viajo a un campus como invitado en Bahía Blanca, luego viajo a Perú a otro evento, después Semana Santa en abril y por último, la final de Europa en Dubái”.

Ante esta situación, sabiendo que no podía tomar el cargo de DT, decidió hablarle directamente a los hinchas: “El motivo de mi escrito es para decirles que no es un problema de dinero. Sí de compromisos y también para ser sincero sería una locura a mis 66 años volver a viajar y ponerme loco en cada juego. Mi deseo es ayudar al equipo y lo haré. No tengan dudas. Les decía a mis hijos que por la gente del club que tanto me ha dado, debo dar una gran mano. Poder entrenarlos cuando estoy, preparar los juegos, etc. No sé. Reconozco que eso también sería incómodo para el nuevo entrenador. Pero me gustaría dejar bien en claro que mi deseo es AYUDAR AL CLUB”.

Cuando Quilmes recibió la negativa del “Huevo”, inmediatamente apeló a la confirmación de Juan Cruz Izarra, asistente de Santiago Medina desde que Juan Aquino se fue a Unión, para no sólo cerrar la temporada, sino empezar a planificar la siguiente.