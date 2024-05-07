Oscar Sánchez

Oscar "Huevo" Sánchez: "Siempre estoy para volver"
El ex entrenador del "cervecero" habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del show que brindó en el último encuentro ante Lanús donde le ganó la pasión por el juego.
El ex entrenador del "cervecero" habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego del show que brindó en el último encuentro ante Lanús donde le ganó la pasión por el juego.
El entrenador del equipo de Leyendas del Club Quilmes en el clásico que se disputará el 30 de septiembre habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significará esta posibilidad y además, sobre lo que vivió días atrás como invitado en el ingreso al Salón de la Fama de la NBA de Em