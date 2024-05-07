Oscar Sánchez

Oscar “Huevo” Sánchez: “Será una fiesta reencontrarnos”

El entrenador del equipo de Leyendas del Club Quilmes en el clásico que se disputará el 30 de septiembre habló a través de Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significará esta posibilidad y además, sobre lo que vivió días atrás como invitado en el ingreso al Salón de la Fama de la NBA de Em