Al igual que el miércoles y jueves de la semana pasada, la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM), la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (APU) y la Federació Universitaria Marplatense (FUM) anunciaron un nuevo cese total de actividades en la casa de altos estudios local para mañana.

Más allá de esta medida, también organizaron una marcha que iniciará a las 16 en la Escuela Superior de Medicina, ubicada en Ayacucho y España, y culminará en 25 de Mayo y San Luis.

Esta protesta ya había sido informada en el cronograma que presentó ADUM a fines de agosto, en respuesta a la situación actual que atraviesa el sector universitario. Además, esta misma acción se repetirá el siguiente martes 9.

Según manifestaron en el último comunicado, mediante esta acción -enmarcada en un paro de ADUM y APU, la comunidad universitaria exige que no se vete la Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso de la Nación.

