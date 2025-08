Si la semana pasada hablábamos con un grado de nostalgia sobre las secuencias de créditos de series televisivas del siglo pasado, ahora nos abocamos a las producciones de este siglo, algunas de ellas contemporáneas y otras con más de dos décadas desde su estreno. Como siempre, las aperturas buscan generar un impacto inmediato en el espectador, para que sepa que comenzó su show preferido y no debe perdérselo. Sobre esa base, es que las intros del nuevo siglo comenzaron a experimentar.

Una de las curiosidades de las bandas sonoras de series de este siglo es que hubo un cambio estético indudable: ya no contamos con tantas orquestaciones y, por el contrario, en muchas ocasiones se apuesta por una canción pegadiza, compuesta especialmente aunque no siempre ocurra de esa forma. Además, las series más importantes y sofisticadas tienen aperturas con elementos de animación o ilustrativos, que a veces cuentan una historia en sí misma.

Es que ya no se trata de presentar a quienes trabajan en la serie, sino de otorgar una experiencia. Claro está que no se puede obviar el cambio que significó para el consumo el advenimiento de las plataformas, y eso impactó en las intros. Porque el famoso botón “saltar intro” nos evita demorar el inicio del capítulo. Por eso, que el trabajo más elaborado de las presentaciones muchas veces busca evitar ese salto y que el espectador disfrute de una buena canción o de un buen trabajo artístico.

Como sea, si bien ya no hay tantas intros pegadizas, los espectadores del Siglo XXI tienen sus favoritas y algunas de ellas son las que recordamos en este texto.

Juego de tronos (2011 – 2019)

Esta serie de HBO fue uno de los últimos grandes sucesos globales, de esas series que el mundo se paraba a ver y cuyo final generó picos de visionados. Por eso, no es nada raro que su intro aparezca entre las más citadas. La música compuesta por Ramin Djawadi tiene el tono justo de relato medieval, mientras acompaña una serie de imágenes que son una suerte de mapa de Westeros y Essos, con ciudades y castillos emergiendo como simbolismo de la lucha de poderes.

Mad Men (2007 – 2015)

La serie creada por Matthew Weiner y ambientada en el mundo de la publicidad de la segunda mitad del siglo pasado es una de las que aparece siempre en las listas de mejores series. Y su secuencia de créditos es una de las más recordadas. En primera instancia porque asimila muy bien el tipo de animación de los 60’s; segundo porque captura el espíritu de la historia con su personaje cayendo en picada rodeado de una serie de elementos suntuosos y marcas; y finalmente porque el tema A beautiful mine de RJD2 con sus elementos de jazz y electrónica es realmente pegadizo.

Lost (2004 – 2010)

Si nos habremos devanado los sesos para intentar despejar todas las dudas e intrigas que nos tiraban a cada momento J.J. Abrams, Jeffrey Lieber y Damon Lindelof, el primer gran fenómeno de las series en la era de Internet. La historia de este grupo de sobrevivientes a un accidente aéreo que terminaban perdidos en una isla con elementos mágicos atrapó a todo el mundo. A la vez que convirtió en icónica una de las secuencias de créditos más económicas de todos los tiempos y, por eso, también de las más intrigantes; duraba 15 segundos. Un fondo negro y letras blancas que parecen flotar formando el título de la serie, y por los parlantes del televisor un sonido ambiental, casi inquietante, con un tono ascendente y distorsionado creado por el propio Abrams. Sintético y a la vez pura intriga.

Breaking bad (2008 – 2013)

Y si hablamos de aperturas cortas y enigmáticas, qué decir de los 20 segundos que duraba la apertura de Breaking bad, otro fenómeno global. La música, compuesta por Dave Porter, es un riff de guitarra con un toque de blues y un aire desértico, que evoca el escenario de Nuevo México en el que está ambientada la serie. También, tiene un toque distorsionado y retorcido, como lo era su protagonista, el profesor de química devenido en narcotraficante Walter White, un tipo de moral blanda.

True detective (2014)

Si bien esta serie sigue en el presente, cada temporada tiene una intro diferente y un tema distinto. Por eso hacemos referencia a la intro de la primera temporada, que iba acompañada del tema folk Far from any road de The Handsome Family. La secuencia se impone por su estilo visual, siendo referencia y modelo para próximas producciones, pero sobre todo por esa canción que capturaba la esencia de la historia: un aire desértico, melancólico, sombrío.

Curb your enthusiasm (2000 – 2024)

Si bien no tiene ninguna apuesta desde el diseño y no tiene una canción creada especialmente para la serie, esta producción ideada por Larry David tuvo la virtud de convertirse en meme en las redes sociales. Cada vez que alguien cuenta la historia de una persona que termina fracasando en su intento, se remata con un video con los créditos de la serie y el tema Frolic de Luciano Michelini, una pieza alegre y circense que contrasta hilarantemente con las situaciones incómodas y el humor cínico del protagonista. Hay un tono caricaturesco, lúdico, farsesco que se impone desde el vamos.

Succession (2018 – 2023)

Entre los fenómenos de los últimos años, Succession fue el más extraño, porque no se trataba de una serie de género, sino más bien de un drama profundo sobre el poder y la condición humana. La cuestión que la saga de los Roy se convirtió en un suceso y su tema principal compuesto por Nicholas Britell, en una pieza icónica de la TV. El tema instrumental cuenta con un piano melancólico y un ritmo pulsante que mezcla elementos clásicos con toques modernos. Hay algo sugerente en ese leimotiv y la serie supo cómo llamar la atención de una platea amplia.

The office (2005 – 2013)

Basada en una serie británica, la versión norteamericana no sólo que adaptó muy bien sino que además les dio una vida mucho más amplia y compleja a sus personajes. Si bien se estrenó en tiempos donde Internet no estaba del todo desarrollada, con el paso del tiempo tuvo la capacidad para reinventarse y ganar nuevos públicos, lo que la terminó convirtiendo en fuente de innumerables memes y stickers y gif’s. La historia de este grupo de trabajadores de una papelera es entrañable, más allá de las miserias que algunos personajes pueden exponer. Y su apertura, que daba cuenta del ritmo de una ciudad que se mueve con el trabajo, captura esa esencia a partir de una melodía compuesta por Jay Ferguson, interpretada por The Scrantones, que consta de una mezcla de piano, guitarra y percusión, que habla un poco del día que inicia y de la gente que va a su puesto de trabajo a ganarse la vida.

Rick & Morty (2013 – presente)

Estaban faltando series animadas y qué mejor que esta producción, la más popular del género entre las que nacidas en el nuevo siglo, para ocupar un lugar en esta lista. La secuencia de créditos sigue la lógica de introducir escenas de los capítulos que están por venir, pero se acompaña muy gratamente de la música compuesta por Ryan Elder, una pieza instrumental con un estilo retro-futurista que combina sintetizadores y un ritmo enérgico, evocando series de ciencia ficción como pueden ser Los expedientes secretos X.

Dexter (2006 – 2013)

Antes que Breaking bad, esta serie jugó a ponerse del lado del villano, con este personaje que era por un lado un investigador y por el otro un cruento asesino. La apertura tenía un tono inquietante y perturbador, entre una melodía compuesta por Rolfe Kent que tenía un tono lúdico, sobre imágenes de un día cualquiera del protagonista: primeros planos de afeitadas, cortes de carne, bocas masticando jugaban a darle un doble sentido, que era una extensión de la doble moral del protagonista.

Stranger things (2016 – presente)

Obviamente no podía faltar este exitazo, que es un homenaje al cine de terror y fantasía de los años 80’s. La banda sonora, compuesta por Michael Stein y Kyle Dixon de la banda S U R V I V E, recurre a sintetizadores electrónicos que mezcla tonos oscuros y pulsantes con un ritmo hipnótico. Obviamente recuerda a las bandas sonoras creadas por John Carpenter, gran referencia del género en esos años.