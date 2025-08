Con la muerte del compositor Lalo Schifrin la melodía de la serie Misión: Imposible se nos pegó en la cabeza de nuevo, como sucede cada vez que nos acordamos de ella, o cuando vemos una de las películas con Tom Cruise. Sin dudas es uno de los íconos más grades de la historia de la televisión y una de las partituras más recordadas por siempre. Sin embargo, las viejas series de televisión tenían un encanto desde su propia apertura, que ya nos pegaban directamente a la pantalla chica. Por lo tanto, qué mejor que recordar algunas de esas melodías que décadas después de su creación aún continúan en nuestra memoria.

Para realizar este texto podría haber apelado a mi propia memoria emotiva o buscar alguna lista de esas que existen en Internet. O también apelar a listas creadas por algún instituto de renombre. Pero no, hice lo que cualquier ser humano cuerdo a esta altura del Siglo XXI haría: usé las redes sociales y pregunté a mis contactos cuáles eran para ellos las mejores intros de series del Siglo XX. Lo que sigue, entonces, es una selección de las más nombradas y recordadas por este puñado de televidentes que pasaban sus tardes o sus noches mirando series.

Antes que nada, una curiosidad. Hay algunas intros que son sólo una melodía pegadiza, otras que apelan al clásico recurso del montaje de escenas de varios capítulos con planos fijos de los protagonistas y su nombre sobreimpreso, y finalmente aquellas más producidas que a las intros le daban un toque más artístico. Algo que impactará fuertemente en las series del Siglo XXI, aunque eso será motivo de análisis para la semana próxima.

Misión: Imposible (1966-1973)

En verdad esta fua agregada por mí, porque nadie la votó, pero como originó esta nota, nada mejor que recordarla. La icónica creación de Bruce Geller se valía del talento de Lalo Schifrin para capturar la atención del espectador desde un primer momento. El tema tenía un ritmo pulsante y una melodía que evocaba tensión y acción, para darle marco a esta historia de espionaje más grande que la vida. Los especialistas hablan de una estructura rítmica inusual, combinando elementos de jazz, música orquestal y percusión latina. La música de Misión: Imposible tenía una particularidad: era sofisticada, elegante y popular.

El Zorro (1957–1959)

“En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo Zorroooo”… cantaban en la versión latina y uno sabía que lo vendría luego serían una serie de aventuras a caballo, a pura lucha de espadas y sables. El bien representado por ese justiciero interpretado por Guy Williams, que luchaba contra los malditos españoles. La canción creada por George Bruns con letra de Norman Foster e interpretada por The Mellomen es inseparable del personaje y contiene toda la épica de los relatos clásicos de aventuras. El Zorro, además, es una de las series más repetidas a lo largo de la historia. Un clásico.

Bonanza (1959–1973)

Seguramente algo olvidada hoy, esta fue una de las series más populares en su momento y se emitió durante largos años. La saga familiar de los Cartwright sobresalió por un elenco sumamente carismático, pero especialmente por este tema compuesto por David Rose, que si bien tiene letra de Livingston & Evans, es más recordado en su versión instrumental. Hay cuerdas, trompetas y percusión, y sabe contener el espíritu del Viejo Oeste en su melodía. Es imposible no pensar en estar cabalgando rumbo al horizonte mientras la escuchamos.

Mi bella genio (1965–1970)

Esta fue una de las sitcoms más populares en la primera era de oro de la comedia televisiva. Protagonizada por Barbara Eden y Larry Hagman, contiene todos los elementos clásicos del género, y especialmente el de tener una intro musical inolvidable. Compuesta por Hugo Montenegro, la pieza captura el estilo lúdico y alegre de la serie, mezclando un pop orquestal con toques exóticos para resaltar el carácter oriental de la protagonista. Su estilo es bien propio de las bandas sonoras de esos años, que modernizaron el sonido de Hollywood.

El superagente 86 (1965–1970)

Si hablamos de una apertura que tenía tanto una melodía pegadiza como un trabajo narrativo, esa es sin dudas El superagente 86, la gran comedia creada por Mel Brooks y Buck Henry, sátira genial al cine de espionaje y a la Guerra Fría. Allí teníamos al agente interpretado por Don Adams llegando en su auto deportivo, vestido elegantemente e ingresando al cuartel general, atravesando una serie de puertas hasta llegar a una cabina telefónica. Todo muy tecnológico y, a la vez, ridículo. El tema compuesto por Irving Szathmary captura precisamente el espíritu de espionaje con un toque humorístico. Tiene una mezcla de jazz, música orquestal y pop de los años 60, con un ritmo enérgico y una melodía pegajosa.

El auto fantástico (1982–1986)

Sintetizadores. Oops, estamos en los 80’s. Esta serie protagonizada por un auto que hablaba fue un vehículo de popularidad para David Hasselhoff. El tema de apertura, compuesto por Stu Phillips con la colaboración del creador de la serie, Glen A. Larson, captura con su estilo el espíritu futurista y dinámico que proponía la producción, pero además el carácter tecnológico del propio KITT, ese auto con voz metálica. Sintetizadores, baterías electrónicas y efectos electrónicos, elementos indispensables de la música de esa década que aquí dejarían una melodía icónica.

Brigada A (1983–1987)

“Hannibal” Smith, Murdock, Mario Baracus y “Faz” fueron cuatro de los personajes más populares de la televisión ochentosa. Estos renegados que cumplían misiones, mientras escapaban del Gobierno, tenían a su favor esta partitura creada por Mike Post y Pete Carpenter, que arrancaban con un aire marcial y que iba progresivamente subiendo hasta convertirse en el leitmovit heroico y épico de los protagonistas. Metales, guitarras eléctricas y percusión para darle el tono heroico de la serie, donde finalmente todo salía bien y nuestros protagonistas vencían nuevamente a los malos.

Alf (1986–1990)

Gran éxito de los ochenta, Alf se convirtió además en uno de los extraterrestres más queridos de la historia de la televisión y el cine. Con el tiempo, la serie es más recordada por su escabroso detrás de escena que por lo que era, una comedia genial, con una mirada sardónica sobre la típica familia norteamericana a partir de los apuntes del propio Alf. La apertura tenía su encanto y en su plano final la familia se sacaba una foto y Alf corría de la cámara al grupo y lo veíamos de cuerpo entero. Todo esto era ilustrado por una melodía muy pegadiza de Alf Clausen y Tom Kramer, una pieza instrumental con un estilo pop-jazz ligero y juguetón, y la presencia de sintetizadores y teclados. Había un tono de alegría familiar en esa melodía y se volvió inolvidable.

Los Simpson (1989-Presente)

Si bien los relacionamos con los 90’s, Los Simpson nacieron en el ocaso de los ochenta. Aquí tenemos el ejemplo de una intro que tenía un sentido narrativo: mostraban a los personajes en un día cualquiera de sus vidas, para llegar al final del recorrido todos juntos, en el sofá de living, mirando la televisión. La familia tipo haciendo sus cosas típicas. Cuenta la leyenda que a Danny Elfman se le ocurrió esta melodía en apenas dos días tras recibir el encargo de Matt Groening. No lo sabemos, pero esta melodía alegre, optimista y caótica, con toques jazzeros, se convirtió en una de los melodías más icónicas de la televisión.

Los expedientes secretos X (1993–2018)

Si hablamos de uno de los grandes eventos culturales de la historia de la televisión, esta serie creada por Chris Carter está sin dudas en los principales lugares de la lista. Nacida en una época donde las series todavía no tenían el estatus que tienen ahora, puede ser vista como una de las que ayudaron a darle valor a la pantalla chica. Dana Scully y Fox Mulder investigaban casos paranormales en casa episodio y esta melodía compuesta por Mark Snow nos preparaba para lo mejor (o lo peor). La melodía tiene un sonido minimalista pero inquietante, con sintetizadores y un silbidito que da miedo. Nada genera más intriga que la intro de esta serie.

Friends (1994–2004)

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross fueron los amigos de todos gracias a esta sitcom, la más popular de todos los tiempos sin lugar a dudas. Y vaya uno a saber cuánto ayudó a ese éxito esta canción pegadiza que nos transmitía la buena vibra de ese grupo de neoyorquinos neuróticos pero divertidos y amables y queribles y divertidos. I'll be there for you de la banda The Rembrandts, fue escrita por Michael Skloff y Allee Willis, Phil Sōlem y Danny Wilde (miembros de la banda), David Crane y Marta Kauffman (los creadores de la serie). Se trata de un pop-rock ligero, con un estribillo pegadizo y un uso de las palmas que la volverían icónica. Friends comenzó en el Siglo XX y terminó en el Siglo XXI y de alguna manera ese traspaso sería también clave en el movimiento que harían las series: la intro ya no tendría tanto una música orquestal sino el aprovechamiento de alguna canción. Pero será tema para la semana que viene, ahora nos vamos cantando a los gritos I’ll be there for youuuu…