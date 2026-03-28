Una receta de mayonesa casera sin conservantes se volvió tendencia en redes sociales por su simpleza y perfil saludable: se prepara en apenas 5 minutos con huevos cocidos y puede conservarse hasta 72 horas en la heladera, según difundió el nutricionista Denis Blanco.

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El especialista cuestionó la composición de las mayonesas industriales y alentó a reemplazarlas por una versión casera. “Esto no es un alimento, es un producto de laboratorio”, afirmó, al referirse a las opciones comerciales.

La preparación incluye cuatro huevos duros, 60 mililitros de agua, dos dientes de ajo, una cucharada de vinagre de manzana, el jugo de medio limón, una cucharada de mostaza de Dijon, 120 mililitros de aceite de oliva o de palta, sal y pimienta. Todos los ingredientes -a excepción del aceite- se licúan durante unos 30 segundos. Luego se incorpora el aceite, considerado el “ingrediente secreto”, y se mezcla a baja velocidad hasta lograr la textura deseada.

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El uso de huevos cocidos, en lugar de crudos, es una de las claves de la receta, ya que aporta mayor estabilidad y seguridad alimentaria. Además, la preparación resulta más liviana que la tradicional, con un aporte calórico estimado de entre 25 y 35 calorías por cucharada, frente a las cerca de 100 de las versiones industriales.

Otra ventaja es su contenido proteico y la ausencia de conservantes, aunque justamente por ello su duración es limitada: puede mantenerse hasta tres días en la heladera sin perder sabor ni consistencia.

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Fuente: con información de TN