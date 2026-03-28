comer sano

Mayonesa casera en 5 minutos: sin conservantes y con un ingrediente clave
La preparación utiliza huevos cocidos y aceite de oliva o palta. Es más liviana que la industrial, aporta proteínas y puede conservarse hasta tres días en la heladera.
La preparación utiliza huevos cocidos y aceite de oliva o palta. Es más liviana que la industrial, aporta proteínas y puede conservarse hasta tres días en la heladera.
Aseguran que los hábitos alimenticios se modificaron con la pandemia. “Están creando como una red de salud para su bienestar y para alargar su vida”, comentó Ana, dueña de una dietética.
Cereal tradicional de la gastronomía de Medio Oriente, vuelve a ganar protagonismo en la cocina contemporánea. Al estar precocido, no requiere largas cocciones ni técnicas complejas.
Si bien la alimentación saludable suele representar un mayor gasto para nuestro bolsillo, existen variantes que no hacen a la diferencia.