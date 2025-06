Marcos Hermann, autor del gol agónico que le dio la victoria a Círculo Deportivo sobre Olimpo, habló en Marca Deportiva (FM 99.9) luego de que su equipo volviera a la victoria tras cuatro partidos.

El futbolista, que anotó el 2-1 en la última jugada del encuentro tras un saque de arco de Nicolás Báez, contó: “Yo sabía que él me la iba a tirar y cuando la quiero controlar, me pica adelante la pelota y me queda justito para cachetearla por arriba. Justo lo veo a Ibañez saliendo un poquito del arco y digo probamos suerte y la pelota entró al segundo palo”. Fue así que se mostró contento por el tanto al igual que por el rendimiento del equipo y dijo: “Fue la frutillita del postre para el trabajo que hicieron mis compañeros durante los 95 minutos”.

Por otro lado, habló de la importancia de esta victoria en lo psicológico y relató: “Veníamos con un golpe medio anímico, medio bajo. El plantel estaba muy bien, pero la pelota no quería entrar. Esta vez tuvimos varias situaciones, pudimos concretar dos y la verdad que nos volvimos muy contentos”.

Además, palpitó el duelo del próximo fin de semana frente al líder de la zona y expresó: “Ahora viene Cipolletti a nuestra cancha, que viene con el envión, viene puntero pero el hambre que tiene el cuerpo técnico de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, es la parte fundamental nuestra”.

Finalmente, resaltó donde tiene el “Papero” puesta la mira y cerró: “Tenemos objetivos muy claros con el grupo. Vamos a salir a jugar como le jugamos Olimpo todos los partidos que restan. Hay muchas ganas de clasificar entre los primeros cinco”.