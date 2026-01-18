Soy de una generación en el que las series no nos demandaban demasiado esfuerzo. No digo esfuerzo intelectual, que las había, sino esfuerzo físico: estar atento a qué temporada estábamos viendo, seguir una estructura dramática eterna, conocer el LORE (en nuestra época LORE era nuestra compañera de la escuela, Lorena), vera una incontable cantidad de episodios por día, agotarnos una serie en un fin de semana. Mirábamos un capítulo, capaz que el siguiente no tenía nada que ver pero no importaba, porque en su mayoría los episodios eran autoconclusivos.

Esto empezó a cambiar muy progresivamente en los 90’s y ya en este siglo, con las plataformas, directamente se nos fue de las manos: miramos más series que ninguna otra generación en la historia de la televisión. Pero lo cierto es que con la velocidad que se consumen las series la pregunta sería ver si en verdad las miramos o las vemos o apenas las intuimos para pasar a la próxima. Y no me meto aquí con aquellos que dejan series “de fondo” como quien pone música o quien las mira en castellano para poder estar atento a los diálogos mientras hacen otra cosa. Esas son otras deformaciones contemporáneas que merecen otro capítulo. U otra temporada…

Seguramente fue Internet la que aceleró los tiempos de consumo (la posibilidad de bajarse una serie y verla de un tirón, aunque tenía que estar toda la temporada ya emitida) y fue Netflix la que terminó por romper el molde, intuyendo una necesidad evidente como un dealer del audiovisual. Y así comenzó a lanzar en su catálogo temporadas enteras en un mismo día, lo que aceleró los tiempos de los espectadores. Y también la competencia: porque hay que ver los episodios antes que el amigo, la vecina o el carnicero de la esquina. Las series se volvieron tema de conversación y fueron modificando hábitos de consumo a un nivel que terminó afectando también al cine, reconstruyendo un orden narrativo a imagen y semejanza de las series.

Si bien otras plataformas intentaron imitar el ritmo de emisión, lo cierto es que muy pocas tienen el catálogo amplio que tiene Netflix, por lo que subir temporadas de un tirón deja en evidencia la escasez de novedades, algo que la N roja exhibe con orgullo y como una de sus marcas innegociables. Hoy por hoy ni Disney+, HBO Max, ni Prime Video, ni AppleTV, ni Paramount+, ni la plataforma que sea estrena temporadas enteras y prefieren estrenar capítulos semanales. O, en todo caso, salir con dos o tres episodios y luego sí ir semana a semana, como lo hizo recientemente Prime Video con The night manager.

El tema de fondo aquí no es tanto una prueba de resistencia o los tiempos que cada uno precise para el consumo audiovisual, sino cómo termina afectando a la popularidad o masividad de una serie. Seguramente aquellas que se estrenan de un tirón tengan un volumen de discusión en redes sociales (ese espacio que no representa a la sociedad, pero que a los medios y los productores les gusta pensar que sí) durante unos días, ¿pero acaso una serie que estrena sus 10 capítulos semana a semana no mantiene un nivel de discusión a lo largo de dos meses y medio? Será cuestión de gusto, o de intereses. O de tener un catálogo largo, como Netflix, y poder renovar la atención no tanto en torno a una series sino a sus series.

Un reciente informe de Human Connections Media sobre el final de Stranger Things, paradójicamente estrenada por Netflix, fue bastante esclarecedor al respecto. Si recuerdan, la plataforma decidió estrenar los episodios finales en tres partes, entre octubre y diciembre, lo que a las luces de las estadísticas terminó siendo favorable para mantener el interés en torno a la serie a lo largo de varias semanas. Como indica el informe “la segunda fecha de estreno registró una caída del 40% en el volumen de conversación respecto de la primera, pero la tercera etapa se convirtió en el punto más alto de todo el período analizado”.

Obviamente que el punto más alto de debate en redes fue el día posterior al 31 de diciembre, cuando llegó el último capítulo. Como señala el informe “este recorrido confirma que el valor de los lanzamientos fragmentados no reside únicamente en generar múltiples picos de atención, sino en permitir que la experiencia emocional del público se construya y escale en el tiempo”.

Como seguramente habrán notado no soy amigo de los maratones, puedo esperar una semana para ver qué pasa con los personajes que quedaron colgando de un puente. Es más, disfruto de las charlas semanales entre episodio y episodio, esos diálogos en los que se sacan conclusiones que nunca terminan acertando nada. Y si creen que soy un dinosaurio, prefiero despedirme con esta certeza de Human Connections Media acerca de la experiencia de estreno de Stranger Things: “En un ecosistema saturado de estrenos, no gana quien lanza más contenido, sino quien logra que ese contenido se viva, se discuta y se recuerde”. Maratón no.

