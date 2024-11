Por ahora se pospuso el lanzamiento de la canción póstuma de Liam Payne, el ex integrante de One Direction, de 31 años, que murió al caer de la habitación del tercer piso de un hotel que ocupaba durante su estadía en Buenos Aires.

Lo afirmó este miércoles el cantante estadounidense Sam Pounds, que el lunes había anunciado el lanzamiento para el próximo viernes. Sin embargo, ahora no habría una fecha pautada. Se debe a que un colaborador cercano al fallecido cantante había expresado "dudas sobre el anuncio", pidiendo darle más espacio a la familia de Liam para vivir y procesar el luto.

Otras versiones sobre la postergación se refieren a una ola de críticas en redes por la cercanía del lanzamiento con la pérdida del cantante, e incluso se llegó a hablar de "oportunismo".

La canción póstuma se titula Do No Wrong (No hacer nada malo) y, en palabras de Pounds, contiene un mensaje de esperanza para los muchos fans de todo el mundo que lloraron el fallecimiento de Payne.

El ex cantante de la "boy band" británica había iniciado en los últimos meses una colaboración musical con el mismo colega estadounidense, la cual está prevista en tres versiones, incluida una interpretación a capella del ex One Direction.

A la luz de la tragedia, Sam Pounds había confirmado la novedad musical para el 1° de noviembre. A su vez, en un mensaje compartido en las redes sociales -y previo a la postergación- señaló que la canción tiene un mensaje.