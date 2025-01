Los Gladiadores tuvieron su debut en el Campeonato Mundial de Handball Masculino que se disputa en triple sede este mediodía con una derrota ante Egipto por 35-29. Teniendo en cuenta que se trata de uno de los equipos Top 5 del mundo, resulta una lógica derrota para el equipo nacional en el debut por competencias oficiales para el entrenador Rodolfo Jung.

Los egipcios son los vigentes tricampeones africanos y uno de los candidatos a meterse en la lucha por las medallas. A pesar de ello, los argentinos no tuvieron un mal comienzo de partido, manteniéndose cerca del tablero, aunque no lo pudo sostener en la segunda parte de esa etapa inicial -11:21 al descanso- en donde Egipto aprovechó para encaminar la victoria pese a una mejoría albiceleste en el complemento.

La Selección Argentina padeció la cantidad de pérdidas y exclusiones a lo largo de los 60 minutos y eso terminó condicionando el juego, principalmente en el primer tiempo con las rojas de Pedro Martínez y Ramiro Benacedo. Ya en la segunda parte del juego, pudieron mejorar un poco su rendimiento, encontraron regularidad pero ya manejaba notablemente el ritmo del partido el conjunto africano para quedarse con la victoria de manera decisiva.

Lucas Moscariello terminó como máximo anotador del equipo con 7 goles y luego del debut, explicó que "En el primer tiempo se notaron los nervios, habíamos trabajado muy bien en la previa las pérdidas de pelota pero si ves el comienzo ya sumamos cinco o seis que le permite a ellos sacar la diferencia, es muy difícil con esta clase de equipos pelear desde atrás; si no lo haces 100% bien te sacan esta diferencia. Es una generación nueva, esta clase de partidos, como el de Croacia donde va a estar lleno el estadio nos va a venir muy bien para el futuro, pero no resignamos a pelearlo, no apuntamos a un solo partido».

Argentina tendrá un día de descanso y volverá a jugar el viernes a las 16:30hs ante el local Croacia, rival que en segundo turno enfrentaba a Bahréin. El domingo a las 14hs cerrará su participación en el Grupo H frente al conjunto asiático.

Formación inicial: Leonel Maciel, Facundo Cangiani, Lucas Aizen, Martín Jung, Tomás Cañete, Pedro Martínez y Lucas Moscariello.

Goleadores: Lucas Moscariello (7), Nicolás Bono (4), Ramiro Martínez (3), Santiago Barceló (2), Lucas Aizen (2), Juan Gull (2), Facundo Cangiani (1), Tomás Cañete (1), Pablo Minguez (1), Martín Jung (1), Juan Saco (1), Pedro Martinez, Ramiro Benacedo, Guillermo Fischer, Leonel Maciel y Santiago Giovagnola.