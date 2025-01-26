Los Gladiadores perdieron con Islandia y terminaron 20° en el Mundial
Los Gladiadores jugaron su último partido en el Mundial ante Islandia y fue con derrota por 30-21. Terminaron el certamen en el 20° puesto.
Los Gladiadores jugaron su último partido en el Mundial ante Islandia y fue con derrota por 30-21. Terminaron el certamen en el 20° puesto.
El Seleccionado Nacional ganó su segundo partido en el torneo por 30 a 26 y el domingo enfrentará a Islandia buscando cerrar la fase de la mejor manera.
El equipo de Rodolfo Jung superó a Baréin por 26-25 y se aseguró un lugar en la segunda rueda del Campeonato Mundial que se disputa en Dinamarca, Noruega y Croacia.
El equipo nacional perdió ante uno de los locales por 33-18 y sumó su segunda derrota al hilo en el Mundial. Ahora jugará el domingo ante Baréin.
El Seleccionado Masculino de Handball cayó ante una de las potencias mundiales, Egipto por 35-29 en el debut por el Mundial.
El entrenador del Seleccionado Argentino Masculino dio la lista de convocados para el Mundial que comenzará el miércoles.