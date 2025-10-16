Personal de la Comisaría Decimotercera detuvieron esta tarde a un joven de 27 años cuando intentaba sustraer una camioneta Ford Ranger en calle 431 y 10 bis, en el barrio San Jacinto. Quedó imputado por "Robo agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa”.



Los efectivos fueron alertados por un llamado al 911 y al llegar al lugar, encontraron al delincuente queriendo encender el vehículo con los cables de ignición. Y si bien se quiso dar a la fuga a pie, fue aprehendido a los pocos metros.

Ads

Puede interesarte

Tras la detención, el dueño del rodado, de 42 años, aportó una filmación del intento de robo y de los daños ocasionados en el parabrisas, el vidrio de la ventanilla deracho y el torpedo.

En ese marco, el fiscal Facundo De la Canale dispuso que se notifique al sujeto de la formación de la causa por "Robo agravado de vehículo dejado en vía pública en grado de tentativa” y su traslado a Tribunales.

Ads

Ads