Un hombre de 30 años que fue abordado por la Patrulla Municipal para indicarle que no podía pernoctar en un lugar, se tornó violento con los efectivos y tuvo que ser detenido, aunque posteriormente recuperó la libertad.

El hecho ocurrió en la zona de San Martín e Yrigoyen, en el marco de una recorrida de rutina por parte de la Patrulla.

Según se informó, el individuo se tornó agresivo al solicitársele que se retirara del lugar donde intentaba instalarse.

Ante la negativa del sujeto, se dio intervención al Juzgado en lo Correccional N°3, iniciándose actuaciones por “infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73”. No obstante, fue notificado de la formación de la causa y -al no presentar impedimentos legales- recuperó su libertad bajo caución juratoria.

CAPTURADO

Personal del Comando de Prevención Rural aprehendió esta tarde a un hombre de 32 años con “captura activa” en la intersección de las calles Rivadavia y Don Bosco por un hecho cometido el 28 de marzo de 2016.

La orden de detención era requerida por el Juzgado de Ejecución Penal N°2. Tras el procedimiento, se mantuvo comunicación con el titular, quien dispuso que el imputado sea notificado de la fecha de audiencia en sede judicial. Asimismo, se resolvió que no se adopten medidas restrictivas para su libertad, quedando sujeto a los recaudos de rigor.