El próximo 14 de abril, Mar del Plata será sede de la edición local de la Coppa Scuola Pizzaioli, un evento internacional dedicado a la cultura de la pizza italiana, organizado por Scuola Pizzaioli en colaboración con el Consulado de Italia en Mar del Plata.

La iniciativa se enmarca en el trabajo que Scuola Pizzaioli desarrolla desde hace años en Argentina y en otros países, orientado a la formación de profesionales, la promoción de productos italianos y la difusión del conocimiento técnico que distingue a la verdadera pizza italiana.

Más que una competencia, la Coppa Scuola Pizzaioli es un encuentro cultural y formativo abierto tanto a profesionales como a aficionados. Su objetivo principal es poner en valor la pizza margherita como símbolo de la tradición italiana, transmitiendo los criterios que definen su autenticidad: la selección de materias primas, el tipo de masa, los tiempos de fermentación, el método de cocción y el respeto por la tradición.

El ganador de la Coppa Scuola Pizzaioli - Mar del Plata obtendrá el derecho a representar a la ciudad en el Campeonato Scuola Pizzaioli que se realizará en Buenos Aires en septiembre, donde competirá por el premio mayor del circuito: un viaje a Italia vinculado a la formación y la cultura de la pizza.

La realización del evento se inscribe en las celebraciones de la Jornada del Made in Italy en el mundo, una iniciativa que promueve el valor de los productos, la cultura y la tradición italiana a nivel internacional, reforzando el vínculo entre Italia y Argentina a través de la gastronomía.

La jornada reunirá a pizzaioli, profesionales del sector gastronómico, instituciones italianas y público general, consolidando a Mar del Plata como un punto de encuentro para la cultura gastronómica italiana en la región.

Como cierre, se desarrollará una masterclass con degustación en un espacio especialmente organizado para invitados del ámbito gastronómico, institucional y de prensa, con el objetivo de profundizar en los valores técnicos y culturales de la pizza italiana.