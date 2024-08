El fiscal federal Ramiro González busca que Fabiola Yáñez aporte su teléfono celular en el marco de la causa que investiga por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández. El trámite no es sencillo porque la ex primera dama se encuentra viviendo en España, por lo tanto se está avanzando en los pasos para poder instrumentarlo, previa autorización del juez Julián Ercolini.

Es que el fiscal dispuso dejar sin efecto el exhorto enviado a España para poder tomarle declaración a la madre de Fabiola. La declaración se tomará en base a los acuerdos celebrados entre Ministerios Públicos en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). Pero allí también se le solicitó a esos fiscales una serie de medidas.

“Teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos mantenidos vía la aplicación de mensajería Whatsapp con Alberto Ángel Fernández, requiérase que en el mismo marco de cooperación entre Ministerios Públicos se disponga la realización de una copia forense del teléfono celular de Fabiola Yáñez con el objeto de obtener la prueba mencionada”, dice el el escrito.

La fiscalía subrayó que “debido a las características del acto, la naturaleza del hecho investigado y su trascendencia pública, solicítese que los representantes de Ministerio Público requerido tengan a bien citar a Fabiola Yáñez en la dependencia que pudiere corresponder para que aporte su equipo de telefonía celular; se efectúe en ese momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la Sra. Yáñez una vez finalizado el procedimiento”.

El trámite necesita de la autorización del “juez federal delegante la autorización para llevar adelante la medida”. En ese contexto, se le enviaron las actuaciones al juez federal Julián Ercolini.

Los celulares son claves en esta investigación. Fue precisamente en el celular de María Cantero, secretaria de Alberto Fernández, en donde aparecieron los indicios de los golpes que habría recibido Fabiola Yáñez siendo primera dama. Ese teléfono fue secuestrado en la causa de los seguros, en donde aparecieron los diálogos y las fotos de Fabiola con un ojo en compota y moretones en los brazos.

Fue entonces cuando Ercolini citó a Yáñez para ver si quería declarar, pero en ese momento la ex primera dama desistió de la invitación. Cuando trascendió la noticia del contenido de esos diálogos, Fabiola Yáñez se comunicó con el juzgado y dijo que quería impulsar la investigación. Habló de hechos de violencia física, de “terrorismo psicológico” y de “acoso telefónico”.

Y en ese contexto, el juez Ercolini decidió varias medidas urgentes, como la prohibición al ex presidente “todo tipo de contacto físico, telefónico -por línea fija y/o celular-, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y/o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y/o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la persona nombrada”.

Tres días después, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, se ordenó secuestrarle el teléfono a Alberto Fernández porque se habría comunicado con su ex pareja después de la orden de prohibición de contacto. Sin embargo, la semana pasada, los abogados de Fabiola se presentaron a través de un escrito en donde hacía saber que la ex primera dama “no había recibidos mensajes desde el celular del Sr. Alberto Fernández a partir del día 6/08/24 luego de las 17.09 horas (10.09 PM de España)”.

La notificación de prohibición de contacto, firmada por el juez tras oir la denuncia de Yáñez, se había concretado a las 19.47 de ese día. Es decir que el ex jefe de Estado no habría violado la orden dada por el juzgado. Frente a ello, la defensa de Fernández reclamó que se declare abstracto el allanamiento y que se le devuelvan los celulares y dispositivos que se le secuestraron. No hubo ninguna respuesta al respecto aún.

En tanto, también la semana pasada trascendió que Fabiola Yáñez habría perdido su teléfono. Tanto la abogada querellante Mariana Gallego -en tribunales- como su pareja, el penalista Mauricio D’Alessandro, desmintieron esa información. “Tiene la nube, tiene todo”, dijo D’Alessandro en declaraciones radiales. “No existe nunca en una denuncia pruebas tan claras e inevitables como en esta. No es cierto de que Fabiola Yáñez perdió el celular”, manifestó.

Incluso detalló que el ex mandatario “tenía una persona, de nombre Cristian, que se encargaba de sus cuestiones tecnológicas, y varias veces le pidió el teléfono a Fabiola”. “Puede ser que el propio Alberto haya pensado que podía garantizar que Fabiola había perdido el teléfono, sino no hay razón alguna para semejante afirmación. Ella tiene el teléfono, tiene la nube, tiene todo”, aclaró.

