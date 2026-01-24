La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada impulsa durante enero y febrero la propuesta Sabores sobre ruedas, un circuito de foodtrucks que se desarrolla todos los días en distintos espacios de la ciudad.

Ads

La iniciativa se lleva adelante en el Parque Primavesi (avenida Juan José Paso 599), la Canchita de los Bomberos (Florisbelo Acosta 3991) y la Laguna de los Padres (frente a la laguna), donde vecinos y visitantes pueden disfrutar de paseos gastronómicos móviles al aire libre.

Los foodtrucks funcionan aproximadamente de 11:00 a 02:00 y ofrecen una amplia variedad de opciones dulces y saladas para acompañar el recorrido, entre ellas carnes, hamburguesas, pizzas, cafetería, tortas y otras alternativas pensadas para distintos momentos del día.

Ads

Puede interesarte

A lo largo de 2025, el Registro Único de Foodtrucks incorporó 35 nuevos módulos gastronómicos. Además, se promovió su participación en eventos como Sabores sobre Ruedas, el Enduro del Invierno y el Festival de Cine, fortaleciendo su integración a la agenda local.

En el espacio de la Canchita de los Bomberos, durante los fines de semana se suma la Expo Emprendedores Locales, que funciona de 17:00 a 21:00 y reúne propuestas de indumentaria, accesorios, decoración, productos regionales y otros emprendimientos que reflejan la identidad y el talento marplatense.

Ads

Para consultas o más información sobre el calendario de eventos de foodtrucks, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 2236 182235 o acercarse a las oficinas ubicadas en Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.