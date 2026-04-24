“Sabores sobre Ruedas” y “Expo Emprendedores” llegan a Plaza Pueyrredon este fin de semana
Por su parte, el encuentro de emprendedores también estará en Plaza España. Desde la organización alertaron que podría suspenderse por mal clima.
Por su parte, el encuentro de emprendedores también estará en Plaza España. Desde la organización alertaron que podría suspenderse por mal clima.
Es la feria gastronómica con presencia de productores marplatenses. Será sábado y domingo de 11:00 a 21:00 en Plaza Mitre.
La iniciativa municipal “Sabores sobre ruedas” se desarrolla todos los días. Allí se ofrecen opciones gastronómicas para acompañar paseos y actividades al aire libre.
El encuentro es para promocionar la gastronomía y atractivos de diferentes municipios. En ese contexto, actuó la tradicional Guardia Nacional del Mar y cocinó en vivo la chef Eugenia Krause.