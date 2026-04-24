La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado anunció a una nueva edición de Sabores sobre Ruedas y Expo Emprendedores, que se desarrolla desde hoy y hasta el domingo en Plaza Pueyrredon.

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Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer un paseo gastronómico con alternativas para todos los gustos. De 11:00 a 19:00, los foodtrucks ofrecerán propuestas dulces y saladas que incluyen carnes, hamburguesas, pizzas y cafetería.

En tanto, la Expo Emprendedores se llevará a cabo mañana y el domingo, de 14:00 a 18:00, tanto en Plaza Pueyrredon como en Plaza España. Allí se exhibirán productos de indumentaria, accesorios, decoración y producciones regionales, en un espacio que destaca el trabajo y la creatividad local. En caso de lluvia o vientos fuertes, la actividad será suspendida.

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Las personas interesadas en participar de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al 482-8925, de lunes a viernes de 08:00 a 14:30, o escribir al correo [email protected].

Para consultas o más información sobre el calendario de eventos de foodtrucks, se puede escribir por WhatsApp al 223618-2235 o acercarse a las oficinas ubicadas en Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.

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