“Sabores sobre Ruedas” y “Expo Emprendedores” llegan a Plaza Pueyrredon este fin de semana
Por su parte, el encuentro de emprendedores también estará en Plaza España. Desde la organización alertaron que podría suspenderse por mal clima.
La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado anunció a una nueva edición de Sabores sobre Ruedas y Expo Emprendedores, que se desarrolla desde hoy y hasta el domingo en Plaza Pueyrredon.
Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer un paseo gastronómico con alternativas para todos los gustos. De 11:00 a 19:00, los foodtrucks ofrecerán propuestas dulces y saladas que incluyen carnes, hamburguesas, pizzas y cafetería.
En tanto, la Expo Emprendedores se llevará a cabo mañana y el domingo, de 14:00 a 18:00, tanto en Plaza Pueyrredon como en Plaza España. Allí se exhibirán productos de indumentaria, accesorios, decoración y producciones regionales, en un espacio que destaca el trabajo y la creatividad local. En caso de lluvia o vientos fuertes, la actividad será suspendida.
Las personas interesadas en participar de la Expo Emprendedores Locales pueden comunicarse al 482-8925, de lunes a viernes de 08:00 a 14:30, o escribir al correo [email protected].
Para consultas o más información sobre el calendario de eventos de foodtrucks, se puede escribir por WhatsApp al 223618-2235 o acercarse a las oficinas ubicadas en Salta 1842, 5° piso, de lunes a viernes de 08:15 a 14:15.
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