La Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada anunció la realización de una edición especial de Sabores sobre ruedas en Plaza Mitre, que se llevará a cabo este sábado y domingo. La propuesta incluirá gastronomía, exposición de productos marplatenses y funciones de miniteatro para toda la familia.

Organizadas por la Dirección de Comercio e Industria, ambas jornadas ofrecerán una variada propuesta gastronómica de la mano de foodtrucks disponibles de 11:00 a 21:00. Carnes, hamburguesas, pizzas, cafetería y tortas serán algunas de las alternativas para disfrutar durante todo el día.

En paralelo, de 15:00 a 20:00, se desarrollará la Expo Emprendedores, con indumentaria, accesorios, propuestas de decoración, productos regionales y emprendimientos que reflejan la identidad y el talento marplatense. Un espacio para apoyar la producción local, conocer nuevos proyectos y conectar con quienes los llevan adelante.

Asimismo, se sumará la iniciativa Traé tu reposera, una puesta de miniteatro infantil impulsada por la ONG Palestra. Las funciones comenzarán a las 16:00 y presentarán obras breves, sensibles y transformadoras realizadas por artistas formados en su propia escuela de arte. La propuesta busca acercar el teatro a niños, recuperar el espacio público y promover valores como la amistad, la empatía, la creatividad y el trabajo en equipo.

