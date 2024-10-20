El "Dragón" recibirá a Sol de América este domingo 20 de octubre por el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo Federal A de Fútbol luego de lo que fue el 0-1 de la ida en tierras formoseñas. Para avanzar, el conjunto dirigido por Mariano Mignini deberá ganar al menos por un gol ya que mantiene la ventaja deportiva ante su rival. El encuentro comenzará a las 11 y será arbitrado por Marcos Liuzzi.

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Kimberley quiere seguir extendiendo una temporada soñada. Luego de que la vara se fuera alzando desde la permanencia a la clasificación a Copa Argentina, ahora el objetivo es quedar entre los ocho mejores de la categoría. Pero para eso hay que ganar.

Tal como sucedió con Sarmiento de Resistencia, la obligación en el Valle la tendrá el dueño de casa que, como en cada partido, saldrá a ser protagonista y buscar el encuentro desde el minuto cero.Luego de la semana de prácticas y ensayos de posibles equipos, el cuerpo técnico terminó dejando entrever el posible equipo que iniciaría con dos modificaciones de nombre respecto al último pero con cambios tácticos.

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En este sentido, el que volvería uno que volvería a la titularidad es Áxel Pereyra en lugar de Agustín Vázquez. Así, Jonathan Zárate sería el eje de los tres volantes junto con Leonel Iriarte y Ezequiel Goiburu. El otro, sería posicional, y es el de Matías Gómez por Ever Ullúa. Así, el equipo quedaría formado con: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; Iriarte, Zárate y Goiburu; Pereyra, Schlotthauer y Matías Gómez.

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La lista de 20 jugadores la complentan: Mateo Parín, Facundo Rojas, Damián Luengo, Joaquín Vignati, Tomás Loscalso, Vázquez, Ullúa, Collazo, Iehara.

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El encuentro comenzará a las 11 y será arbitrado por Marcos Liuzzi, acompañado por Carlos Viglietti, Martín Nardelli y Gonzalo Roldán.