Kimberley sufre otra baja sensible en su plantel profesional que disputa el Torneo Federal A luego de que se diera a conocer que Ezequiel Goiburu, capitán y referente del equipo, viajará en las próximas horas a Italia para sumarse al SPAL, institución que milita en la Serie C.

Goiburu llegó al “Dragón” en 2014 y desde entonces se convirtió en una pieza clave en la historia reciente del club, con tres títulos locales (2016, 2019 y 2022), el ascenso logrado en Sarandí y la participación histórica en el cuadro principal de la Copa Argentina. Además, forma parte del reducido grupo de futbolistas que superaron los 100 partidos en competiciones nacionales con la camiseta de Kimberley.

Su partida se suma a la de Mateo Rinaldi, quien continuará su carrera en la Primera División de Uruguay, lo que representa dos salidas de peso para el conjunto marplatense en el segundo semestre de la temporada.

