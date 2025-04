Kimberley enfrentará en la mañana de este domingo 20 de abril a Cipolletti por la sexta fecha del Torneo Federal A de Fútbol. Aunque no confirmó el equipo, Mariano Mignini definió los 18 jugadores que formarán parte del encuentro que comenzará a las 11 en el "José Alberto Valle".

Después del trajín de las últimas presentaciones, Kimberley tuvo una semana completa y larga de trabajos para afinar el equipo de cara a un nuevo choque. En este caso, ante el conjunto de Daniel Cravero que marcha segundo en la zona con nueve unidades y a dos del líder, Olimpo,que entresemana ya se puso al día.

Así, en la última práctica que tuvo lugar el día de hoy, el cuerpo técnico informó los convocados aunque no dio el once que saltará a la cancha para arrancar el partido. De este modo, la nómina quedó compuesta por Tomás Casas, Diego Aguayo, Facundo Rojas, Tomás Loscalso, Bruno Di Bello, Mateo Rinaldi, Tomás Mantia, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa, Rodrigo Ríos, Ever Ullúa, Ezequiel Goiburu, Agustín Vázquez, Mauricio Miori, Áxel Pereyra, Santiago Castillo, Santiago Ávila y Braian Cos.

En cuanto a las bajas, el cuerpo técnico aún no puede contar con Leonardo Verón, Jonathan Zárate, Santiago Vásquez y Franco Mañas que realizaron trabajos diferenciados en el predio deportivo de Polonia y Vértiz.

El encuentro iniciará a las 11 bajo el arbitraje de Diego Novelli, acompañado por Leonel Suárez, Patricio Destéfano y Karim Doussouk.