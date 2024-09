Kimberley venció por 2-1 a Argentino de Monte Maíz en el “José Alberto Valle” por la octava fecha del Nonagonal y quedó como el escolta y muy cerca de la clasificación.

El “Dragón” comenzó el encuentro proponiendo sus ideas y manejando los hilos. Si bien tuvo la pelota y atacó por las bandas, le faltó la puntada final para generar peligro.

El rival, mientras tanto, se defendió pero al momento del rechazo siempre dejó la pelota en los pies del local. Con este panorama, para los 20 minutos no hubo una chance de gol.

Sin embargo, a los 23 minutos Rinaldi envió una gran asistencia al área para Iehara que peinó el balón con la cabeza y convirtió la apertura del marcador justificando así el buen rendimiento que había tenido el equipo en los primeros minutos.

Luego del gol, no hubo acciones concretas hasta los 37 en donde Roselli encaró por la mitad del campo y llegó hasta el borde del área en donde preparó un remate que se fue apenas desviado por encima del travesaño.



Cuando todo parecía que cerraba de la mejor forma para Kimberley, el “Raya aprovechó la última jugada y se lanzó de contra frente a un local mal parado en el fondo. La velocidad visitante complicó a la defensa del “Dragón” y Loscalso le convirtió penal a Vera. Desde los doce pasos, Lentini lo cambió por gol para irse a los vestuarios igualados a pesar de la superioridad de los verdes.

El principio del complemento también comenzó con la propuesta del equipo de Mignini a tal punto que a los 49 le cometieron una falta clara a Iriarte y Ferreyra cobró penal. El capitán Bacigalupe lo ejecutó con fuerza y nada tuvo para hacer el arquero rival para evitar el segundo tanto local.

Sosa ejecutando un lateral

A pesar del dominio de Kimberley, Argentino mejoró y sostuvo por más tiempo la pelota en sus pies pero aún así no logró inquietar al “Pampa” Báez. Los extremos fueron claves para el juego de los dirigidos por Mignini que lograron una pelota parada importante que finalizó en gol anulado. Luego de dicha acción, el “Raya” lo tuvo de contra pero lo desperdició.

El “Dragón” fue astuto en no retrasarse en el campo de juego y no negoció la actitud a pesar de que sobre los minutos finales el encuentro fue más hablado que jugado. Ante la desesperación, los visitantes arriesgaron y enviaron cuatro atacantes a la cancha que no lograron penetrar la línea final verde.

De esta manera, el triunfo deja a Kimberley al borde de las semifinales al estar escolta pero todo se definirá en la última jornada cuando visite a Camioneros.