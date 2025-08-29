En el marco de la Semana de Concientización sobre la Muerte Súbita, la Asociación Marplatense de Anestesiología, junto a la Escuela Superior de Medicina, llevará adelante una jornada abierta a toda la comunidad para capacitar en maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

El encuentro será este sábado de 9 a 13 en la sede de la Escuela, ubicada en Ayacucho al 3537, y tendrá como objetivo brindar a la población herramientas prácticas y accesibles para actuar ante una emergencia. La actividad será gratuita y abierta a todas las edades, incluso niños, y se desarrollará con simuladores que permitirán la práctica directa.

“El evento que vamos a realizar es justamente para ver cómo con el RCP podemos salvar vidas”, explicó el doctor Mauro Constantini, anestesiólogo y secretario científico de la Asociación Marplatense de Anestesiología, en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Asimismo, el especialista remarcó que la muerte súbita se produce dentro de las 24 horas del hecho que la desencadena y que la clave está en la respuesta inmediata de quienes se encuentran cerca de la víctima.

“Es muy fácil de aprender y, para el soporte de los primeros minutos, es fundamental que todos sepamos comprimir el pecho de la víctima. Eso permite ganar tiempo hasta que llegue la ayuda médica o un desfibrilador”, señaló Constantini.

El médico destacó que, si bien cada vez más empresas incorporan desfibriladores en sus espacios, lo esencial sigue siendo el aprendizaje masivo de las maniobras de RCP: “Lo que salva vidas es mantener el corazón en funcionamiento de forma artificial con las manos, para que la sangre siga fluyendo y se evite el daño en órganos vitales como el cerebro”.

Durante la jornada, se repetirán cursos de 15 minutos cada cuarto de hora, de manera que todos los asistentes puedan participar. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de capacitación en RCP.

“Más allá de la formación médica, quien realmente salva vidas es el que reconoce un paro cardíaco y comienza las maniobras en ese mismo momento”, concluyó Constantini, invitando a la comunidad a sumarse y aprender una técnica que puede marcar la diferencia.