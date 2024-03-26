Las obras de la Escuela de Medicina para un centro de salud
Crearán un espacio para atender a estudiantes y vecinos sin obra social. Asimismo, habrá un centro de alta complejidad para las prácticas estudiantiles.
Crearán un espacio para atender a estudiantes y vecinos sin obra social. Asimismo, habrá un centro de alta complejidad para las prácticas estudiantiles.
El decano de la Escuela de Medicina de la UNMdP, Adrián Alasino, publicó este domingo una nueva estimación de contagios de coronavirus. Además, con otra gráfica, alertó sobre el crecimiento a partir de la reapertura de diferentes actividades.
"En la primera proyección quedamos con una cifra de 120 o 130 casos entre sintomáticos y asintomáticos para fines de mayo o principios de junio, y hoy en Mar del Plata tenemos cero casos, lo que implica a pequeña escala este corrimiento", aseveró el Director de la Escuela Superior de Medicina.