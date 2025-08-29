muerte subita

Jornada gratuita para aprender RCP y prevenir la muerte súbita en la Escuela Superior de Medicina
El encuentro será este sábado de 9 a 13 en la sede ubicada en Ayacucho al 3537 y es apta para todo público.
El encuentro será este sábado de 9 a 13 en la sede ubicada en Ayacucho al 3537 y es apta para todo público.
El hombre, de 59 años, se desplomó y la gente que estaba en el lugar no pudo reanimarlo. Críticas al deficiente servicio de atención de emergencias médicas.
Los especialistas advierten que si se aplica RCP inmediatamente se pueden obtener tasas de supervivencia de hasta un 70%.
El 80% de los casos ocurre por no atender las señales previas.