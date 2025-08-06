Atraparon esta tarde a tres hombres que intentaron robar una moto en la avenida Colón y Arenales, de los cuales uno fue arrestado de inmediato y los dos restantes se escondieron en la calesita de la plaza, simulando ser indigentes que estaban durmiendo.

El hecho ocurrió durante la tarde en la avenida Colón y Arenales, donde los efectivos policiales aprehendieron a un individuo de 34 años que intentó sustraer una moto estacionada en un obrador de la zona.

Durante el procedimiento, los agentes también encontraron a otros dos hombres, de 34 y 35 años, que se escondieron adentro de la calesita de la plaza, cerrada al público, cubiertos con frazadas y simulando dormir.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, dispuso que el primer sujeto sea notificado por “robo en grado de tentativa” y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En cuanto a los otros dos involucrados, el Juzgado Correccional N° 4, a cargo de Pedro Hooft, ordenó notificarlos por infracción al artículo 67 inciso D del Decreto de Ley 8031/73 y dejarlos en libertad.

Según fuentes policiales, los detenidos cuentan con antecedentes penales. El primero acumula detenciones por robo, resistencia a la autoridad y delitos contravencionales, mientras que los otros dos registran causas por robos agravados, portación ilegal de armas y tentativa de robo a comercio.