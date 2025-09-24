Impresionante incendio en el centro de Mar del Plata
El foco ígneo se registró en las cercanías a un edificio situado en General Alvear, entre la avenida Colón y Bolivar. Se desconocen las causas que dieron origen a las llamas.
El foco ígneo se registró en las cercanías a un edificio situado en General Alvear, entre la avenida Colón y Bolivar. Se desconocen las causas que dieron origen a las llamas.
El hecho tuvo lugar esta tarde en un departamento de la avenida Colón al 1800. Los involucrados fueron imputados por el delito de "usurpación en grado de tentativa".
El sujeto de 30 años fue arrestado en la intersección con Dorrego y enviado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
En total hubo tres detenidos, dos de 34 y uno de 35 años. El rodado estaba estacionado en la avenida Colón y Arenales cuando quisieron sustraerla.