Alrededor de las 23, se registró un voraz incendio en las inmediaciones de un edificio ubicado en el centro de Mar del Plata, en General Alvear entre la avenida Colón y Bolivar, a metros del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino.

Numeros dotaciones de Bomberos y personal de seguridad municipal asistieron a la zona para sofocar las llamas, que se lograban ver desde diferentes puntos de la ciudad.

Las imágenes y videos del incendio se difundieron rápidamente en las redes sociales por la magnitud del fuego, que sorprendió durante la noche marplatense.

Además, según pudo saber este medio, el foco ígeneo se habría desatado en un immueble abandonado, el cual se encuentra por detrás del edificio de la esquina de Alvear y Colón.

Por el momento no se registraron heridos y se desconocen las causas del incendio.

