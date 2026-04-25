Una receta de flan saludable sin azúcar y sin horno se volvió tendencia por su practicidad y valor nutricional, ya que se prepara en pocos minutos en microondas, con solo cuatro ingredientes y sin necesidad de técnicas complejas.

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La propuesta fue difundida por la creadora de contenido @pulicocina, quien la define como “el postre saludable ideal para cuando querés algo dulce, sin complicarte”, en línea con la creciente búsqueda de opciones rápidas y livianas.

El flan se realiza en taza y combina ingredientes simples: un huevo grande, media taza (120 ml) de leche descremada o vegetal, una cucharadita de edulcorante -o dos cucharadas de azúcar de manera opcional- y media cucharadita de esencia de vainilla, lo que lo convierte en una alternativa accesible y adaptable.

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Para su preparación, se deben mezclar todos los ingredientes directamente en una taza apta para microondas y cocinar a potencia máxima durante 2 minutos, preferentemente en intervalos de 30 segundos para evitar que rebalse. En caso de que el centro quede líquido, se pueden agregar algunos segundos más de cocción. Luego, se recomienda dejar enfriar y llevar a la heladera durante al menos una hora antes de consumir.

Como variantes, se puede sumar una cucharada de dulce de leche sin azúcar o incorporar frutas para mejorar el perfil nutricional y el sabor.

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Este tipo de recetas responde a una tendencia creciente de adaptar preparaciones tradicionales a versiones más livianas. En este caso, el huevo aporta proteínas y la leche suma calcio y otros nutrientes, mientras que la ausencia o reducción de azúcar permite moderar el consumo de dulces sin eliminarlos por completo.

Fuente: con información de TN