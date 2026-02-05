El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino (avenida Colón 1189) presentó su cronograma de actividades para febrero, con propuestas destinadas al público general y a los chicos que incluyen visitas guiadas, exposiciones temporarias y una feria de arte gráfico. Las actividades se desarrollarán durante todo el mes, con recorridos a cargo del equipo del Museo integrado por Guadalupe Ripoll, Pablo Fernández de Landa y Sofía Bonecco.

Las visitas guiadas de lunes a sábado se realizarán sin inscripción previa y no tienen costo adicional, ya que se accede únicamente con el valor de la entrada general. La visita al Area de Servicio, que se realiza los domingos, requiere inscripción previa mediante el correo electrónico [email protected]. Además, el personal del Museo se encuentra disponible para atender consultas y brindar orientación general al público.

Las propuestas buscan abordar distintos ejes vinculados a la Villa Ortiz Basualdo y a la vida y obra de Juan Carlos Castagnino, desde una mirada accesible, dinámica y participativa, promoviendo el conocimiento del patrimonio arquitectónico, artístico e histórico del edificio.

El sábado 7 y domingo 8 de 17:00 a 21:00 se realizará una nueva edición de Manifiesto, feria de arte gráfico y editores independientes de Mar del Plata, en los jardines del Museo. Con entrada libre y gratuita, la actividad reunirá a 39 expositores vinculados a las artes gráficas, la ilustración, el diseño, la edición independiente y los emprendimientos gráficos, y contará con workshops abiertos al público como parte de su programación especial.

El cronograma semanal de visitas incluye diferentes recorridos temáticos. La visita tradicional se realiza los lunes y sábados a las 19:00, con un recorrido general por la Villa Ortiz Basualdo, su arquitectura, estilos decorativos, mobiliario original e historia de la familia. La visita guiada al Área de Servicio tiene lugar los domingos a las 18:00 e incluye espacios habitualmente no accesibles al público, como el office de mozos, ático, casa de caseros y dependencias de servicio, con sugerencia de asistir con calzado cómodo.

La propuesta Historia y obra de Juan Carlos Castagnino se desarrolla los martes a las 19:00 y se centra en la trayectoria del artista, sus técnicas y lenguajes expresivos. Las visitas educativas para los chicos se realizan los miércoles y viernes a las 19:00, con un enfoque lúdico y participativo. En tanto, la visita guiada al exterior de la casa se ofrece los jueves a las 19:00, recorriendo el parque y el entorno de la Villa Ortiz Basualdo.

En cuanto a las exposiciones temporarias, en planta baja se presenta Arte y Diseño: diálogos con la Villa Ortiz Basualdo, una muestra que propone un intercambio entre la Colección de Artes Visuales y el mobiliario Art Nouveau del edificio, entendido como una obra de arte integral. En el primer piso se exhibe el mobiliario original del inmueble construido en 1909 para la familia Ortiz Basualdo, principalmente de estilo Art Nouveau del diseñador belga Gustave Serrurier-Bovy, además de piezas francesas y neogóticas.

En el segundo piso se desarrolla la muestra Castagnino y su círculo, que recorre afinidades estéticas y temáticas del artista dentro de una generación que concibió el arte como herramienta para reflejar la identidad colectiva, las tensiones sociales y la dignidad del trabajo. En el tercer piso se presenta Castagnino 4 estaciones, un recorrido sensible por los ciclos de la vida a través de obras del artista, que dialogan con cada estación y proponen una reflexión sobre el tiempo, la transformación y la experiencia humana.