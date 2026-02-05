Febrero en el Castagnino: visitas guiadas, feria gráfica y exposiciones
Habrá visitas guiadas, actividades para chicos, feria de arte gráfico y exposiciones temporarias.
Habrá visitas guiadas, actividades para chicos, feria de arte gráfico y exposiciones temporarias.
Se anuncian exposiciones de artistas marplatenses, recorridos guiados por la historia de la Villa Ortiz Basualdo, charlas sobre arte y patrimonio, talleres creativos y un curso sobre cultura visual.
Ubicado en la avenida Colón al 1189, ofrece un recorrido por la histórica Villa Ortiz Basualdo, exposiciones de artistas locales y un acercamiento a la vida y obra de Juan Carlos Castagnino.
Allí funciona el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino. Además, la Villa Normandy y la Villa Blaquier junto a la Iglesia y Colegio Stella Maris, fueron declarados Bienes de interés arquitectónico nacional.