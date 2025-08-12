El futbolista Ezequiel Goiburu pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de que se confirmara su salida de Kimberley para jugar en el SPAL, de la Serie C de Italia y dejó sus sensaciones de este nuevo paso en su carrera.

“Fue todo muy rápido y muy sorpresivo para mí, para mis compañeros, para mi familia, pero por suerte tuve el apoyo de todos ellos. Es una buena oportunidad que me surge, en un momento que no esperaba volver a jugar al exterior. Estoy un poco con las emociones encontradas por irme de Kimberley, pero tengo que aprovechar esta oportunidad que se me presenta”, comenzó.

Además, se lamentó por marcharse en plena competencia en el Federal A pero dijo: “Pude despedirme de mis compañeros, que ellos lo entendieron y confío en que van a seguir haciendo un buen torneo”.

De la misma manera, habló sobre su nueva institución y lo que sabe de ella y explicó: “No tuve la suerte de charlar con algún director deportivo o incluso el técnico directo, pero calculo que si ya me conocen, saben cuál es mi estilo de juego, de intentar jugar, hacer jugar e ir para adelante”

El apodado “Equi”, referente del “Dragón”, se mostró agradecido por todo lo que le dio el club y expresó: “Desde que llegué en 2014 no me imaginé todo lo vivido desde ahí hasta hoy. Fueron muchos momentos de alegría, de tristeza, incluso me tocó irme y volví. Siempre una parte mía va a estar acá en Kimberley y obviamente sueño con que mi último partido, por lo menos profesionalmente, sea con esa camiseta”.

Finalmente, habló sobre la comisión directiva, a quienes halagó y cerró: “Para los más chicos es una vidriera lo que tiene el club y su gente, la dirigencia, no te va a cerrar las puertas nunca para progresar. Si viene alguien que te viene a buscar, que te haya visto, no van a poner ninguna traba y está a la vista. Te dejan crecer, te dejan volar, siempre pensando para bien y cuidando al club”.