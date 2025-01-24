Montenegro fue denunciado y defendió su postura sobre los operativos contra "trapitos"
Según publicó esta tarde el intendente, el sujeto que fue golpeado y detenido por agentes de la Patrulla Municipal tenía pedido de captura activo desde 2014.
Según publicó esta tarde el intendente, el sujeto que fue golpeado y detenido por agentes de la Patrulla Municipal tenía pedido de captura activo desde 2014.
El procedimiento se realizó en el centro, donde fueron vistas a bordo de una moto usada para el atraco a una mujer de 82 años.
Le generaron heridas sangrantes en la cabeza. Fueron detenidos y en su poder se secuestraron los objetos con los que generaron la agresión.
El pasado 4 de junio la víctima recibió un disparo, por el que tuvo que ser operado y hoy está fuera de peligros. Esta tarde detuvieron a los moradores de una estancia.