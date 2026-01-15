Dos sujetos, señalados como autores de un violento robo contra una mujer de 82 años perpetrado en diciembre pasado, fueron aprehendidos hoy en pleno centro, tras un procedimiento realizado por personal policial de la Subcomisaría Casino.

Las detenciones se concretaron en Moreno entre Buenos Aires y Entre Ríos. Según se informó, el personal policial reconoció a dos sujetos por su accionar y por el motovehículo que utilizaban, utilizado en el robo del 22 de diciembre.

En aquella oportunidad, una mujer de 82 años fue abordada en la vía pública por dos hombres que, mediante el uso de la fuerza, le sustrajeron una cartera con dinero en efectivo, 1000 dólares estadounidenses y las llaves de su domicilio, para luego darse a la fuga.

Los imputados fueron identificados como un hombre de 55 años y otro de 32. Durante el procedimiento se secuestró un motovehículo marca Gilera Smash 110 cc, color negro, y una media blanca que contenía en su interior una bola de pool, utilizada como objeto contundente.

Tomó intervención la UFI N°6, a cargo de la fiscal Lorena Hirigoyen, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor, la aprehensión de los imputados y su traslado a la Unidad Penal N°44.

