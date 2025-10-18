El arma utilizada para cometer un violento robo el pasado martes 7 en la zona de la Ruta 11 fue secuestrada en las últimas horas, además de imputar al morador de la vivienda donde se encontró por “tenencia ilegal de arma de fuego de guerra”.

Ads

El hecho señalado ocurrió el 7 de octubre alrededor de las 23:00 en Kraglievich y Meyrelles, donde un hombre y una mujer fueron abordados cuando estaban en un Fiat Uno.

Se trata de dos individuos no identificados los sorprendieron a punta de arma de fuego y les sustrajeron un celular iPhone, una billetera de cuero que contenía documentación personal y varias tarjetas.

Ads

Puede interesarte

El atraco fue alertado inmediatamente al 911 por la víctima, por lo que inmediatamente comenzó la investigación que dio resultados en las últimas horas cuando personal del Grupo Táctico de Operaciones de la Comisaría Decimoprimera, junto con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental, cumplimentaron una orden judicial en una vivienda ubicada en Groeber 6500.

Según indicaron fuentes policiales, durante la diligencia se identificaron a los moradores, pero no se secuestraron los elementos originalmente ordenados. Sin embargo, en el cielorraso de la cocina se halló el arma de fuego utilizada en el robo, junto a una bolsa plástica que contenía municiones.

Ads

El arma era una escopeta marca IGA Gaucha calibre 12/70, sin impedimento legal, que fue encontrada junto a 15 cartuchos 12/70 PG, 3 cartuchos 12/70 AT y 2 cartuchos servidos calibre 12/70.

Puede interesarte

Tras informar los resultados al fiscal Alejandro Pellegrinelli, se notificó al imputado, un hombre de 53 años. Y se procedió al secuestro del arma y las municiones, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad respecto del sujeto.